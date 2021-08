Doppelt-Boxveranstaltung in der Dubois-Arena Essen-Borbeck am 11.09.2021

Am 11.09.2021 steigen einige Boxathleten in den Ring der Dubois-Arena in Essen-Borbeck. Bereits in den 1950er-Jahren war die Dubois-Arena eine Boxkampfstätte. Die Arena trägt den Namen des Gründers und ersten Präsidenten des Bundes Deutscher Berufsboxer, Ernst Dubois.

Seien Sie dabei, wenn die alte Tradition neu erweckt wird. Im Teil 1 der Veranstaltung (Beginn 15 Uhr) wird nach einigen Vorkämpfen Timo Vößing als Hauptkämpfer sich seiner Herausforderung stellen.

Im Teil 2 steigt, nach den Vorkämpfen, der Essener Schwergewichtsboxer Patrick Korte in den Ring.

Ein Gewinnspiel (es geht um eine Reise nach Dubai) und eine Kunstwerk-Versteigerung für einen guten Zweck runden das Programm ab.

Also: es lohnt sich!