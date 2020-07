Der Fußball kehrt zurück an die Hafenstraße. Am Donnerstag, 16. Juli, kommen Spieler und Trainer des Fußball-Regionalligisten Rot-Weiss Essen zum Trainingsauftakt zusammen. Aufgrund der Corona-Beschränkungen sind Zuschauer zu den Trainingseinheiten nicht zugelassen. Im Rahmen eines eigenen Termins soll die Mannschaft den Fans vorgestellt werden.

Die ersten Testspiele stehen bereits fest. Am 25. Juli spielt RWE gegen den VfB Bottrop, am 29. Juli steigt das alljährliche Derby gegen den Oberligisten ETB Schwarz-Weiß, am 1. August gibt's ein Kräftemessen mit dem Südwest-Regionalligisten TSV Steinbach. Das erste Pflichtspiel ist das Halbfinale im Niederrheinpokal am 18. August beim Oberligisten TVD Velbert.