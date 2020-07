Da Rechtsverteidiger David Sauerland nach seiner im Testspiel in Bottrop erlittenen Knieverletzung womöglich länger ausfällt, hat Fußball-Regionalligist den 22-jährigen Jonas Behounek vom Drittliga-Absteiger SG Sonnenhof Großaspach verpflichtet.

„Ich kenne Jonas aus der 3. Liga und weiß daherum um seine Qualitäten. Er bringt eine enorme Spielintelligenz mit und schaltet sich immer wieder ins Angriffsspiel ein. Zudem kann er durch seine Beidfüßigkeit sowohl auf der rechten als auch der linken Seite eingesetzt werden“, urteilt Trainer Christian Neidhart. „Jonas ist einer sehr dynamischer Spieler mit einem ausgeprägten Offensivdrang. Trotz seines jungen Alters bringt er schon die Erfahrung aus über 80 Pflichtspieleinsätzen in der 3. und 4. Liga mit und erfüllt darüber hinaus die U23-Regelung“, so Sportdirektor Jörn Nowak.

Das Fußballspielen lernt Behounek bei Eintracht Norderstedt, ehe es ihn im Alter von 14 Jahren zum Hamburger SV verschlug. An der Elbe durchlief er fortan sämtliche Jugendmannschaften und bestritt für die Zweitvertretung der Hanseaten seine ersten Einsätze im Seniorenfußball. Zu Beginn der letzten Saison folgte der Wechsel zur SG Sonnenhof Großaspach, wo Behounek 28 Mal auf dem Feld stand und zwei Tore sowie drei Vorlagen beisteuerte.