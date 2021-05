Noch hat Rot-Weiss Essen im Titelkampf der Fußball-Regionalliga drei "Endspiele" vor der Brust, das erste am Sonntag um 14 Uhr beim 1. FC Köln II. Dennoch steht bereits drei Abgänge fest: Nach Jan-Lucas Dorow (Rot-Weiß Oberhausen) und Marcel Platzek (1. FC Bocholt) meldet der Traditionsclub den Wechsel von Jonas Hildebrandt zum Nordost-Regionalligisten Energie Cottbus.

Hildebrandt, dessen Vertrag zum 30. Juni 2021 ausläuft, spielt seit 17 Monaten an der Hafenstraße. Zur Winterpause der Saison 2019/20 war der 24-Jährige von Hansa Rostock zu Rot-Weiss Essen gewechselt. Seitdem absolvierte der defensive Mittelfeldspieler 21 Pflichtspiele für RWE. In den DFB-Pokalspielen gegen Arminia Bielefeld (1:0), Fortuna Düsseldorf (3:2) und Bayer Leverkusen (2:1 nach Verlängerung) wurde er jeweils eingewechselt, im Viertelfinale gegen Holstein Kiel stand er sogar in der Startelf.. „Jonas hat sich in dieser Saison mit Sicherheit erhofft, mehr Einsatzzeit zu bekommen. Wir wünschen ihm für seinen weiteren Weg bei Energie Cottbus alles Gute“, sagt RWE-Sportdirektor Jörn Nowak.