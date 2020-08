Am 4. September soll die Saison 2020/21 in der Fußball-Regionalliga West beginnen. Auch bei Rot-Weiss Essen laufen die Vorbereitungen auf den Ligastart. Hinter den Kulissen wird alles daran gesetzt, dass auch Zuschauer den Saisonstart im Stadion miterleben können. Ob und wie die Fans zum Saisonstart den Weg ins Stadion finden werden, ist derzeit allerdings noch nicht klar.

Nach aktueller Coronaschutzverordnung sind in Nordrhein-Westfalen derzeit maximal 300 Fans als Besucher bei Sportveranstaltungen möglich. Daher haben der Verein und die Stadiongesellschaft GVE ein Hygienekonzept erarbeitet und dies in einem gemeinsamen Gespräch mit Stadt und Gesundheitsamt vorgelegt. Es soll die Möglichkeit eröffnen, ungefähr 5.000 Zuschauer zuzulassen und damit allen letztjährigen Dauerkarteninhabern den Zutritt zum Stadion zu ermöglichen.

Ein solches Konzept kann allerdings erst dann zum Tragen kommen, wenn es die Rechtslage im Rahmen einer aktualisierten Coronaschutzverordnung ermöglicht und Sportveranstaltungen mit mehr als 300 Zuschauern unter Auflagen zulässt. Eine neue Version der Coronaschutzverordnung ist für den 11. August avisiert. Bei Umsetzung und Einhaltung des Konzeptes würde auch aus Sicht des Lagezentrums Untere Gesundheitsbehörde (LZUGB) der größtmögliche Schutz für die Fans eingehalten.

Details müssen nun noch geklärt werden. Wie kann beispielsweise ein Verkehrskonzept für die An-und Abfahrt zum Stadion gestaltet werden? Wie können größere Menschenansammlungen im Umfeld des Stadions verhindert werden? Sobald eine aktualisierteCoronaschutzverordnung die Umsetzung eines Hygienekonzepts vorsieht, will Rot-Weiss Essen auf seine Fans und Partner mit entsprechenden Angeboten zukommen.