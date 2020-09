Die Heimpremiere gegen Eintracht Frankfurt am Wahlsonntag ist in die Hose gegangen. Mit 1:3 unterlag die SGS Essen den Gästen aus der Mainmetropole in der Fußball Bundesliga der Frauen. 300 Zuschauer durften beim missglückten Saisonauftakt mit dabei sein. Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie.



Bei der SGS soll es bergauf geben. Spielerisch, damit sich endlich Punkte auf dem Konto der neu formierten Mannschaft von der Ardelhütte ansammeln und auch in Sachen Zuschauer.

Bereits zum nächsten Heimspiel gegen den FC Bayern München (Sonntag, 4. Oktober, 14 Uhr) wird das Kontingent an Eintrittskarten erhöht: Die SGS freut sich weitere 500 Tageskarten zur Verfügung zu stellen. Der Verkauf von Dauerkarten bleibt ebenfalls bestehen.

Bestellung per Telefon

Die Tickets können telefonisch unter (Tel: 0201/675959) oder per E-Mail (sandra.glahn@sg-schoenebeck.de) bis Donnerstag, 24. September, unter Angabe des Vor- und Nachnamens sowie den dazugehörigen Kontaktdaten bestellt werden. Zur Rückverfolgung von möglichen Infektionsketten wird jeder Sitzplatz personalisiert. Eine Weitergabe oder Übertragung von Dauer- und Tageskarten ist nicht möglich.

Am Spieltag selbst gibt's keine Tickets

Die Tickets werden ab dem 25. September versendet. Alternativ ist eine Abholung der Tickets(bei der Bestellung bitte angeben) während der Öffnungszeiten der Geschäftsstelle an der Ardelhütte möglich. Der Erwerb von Tickets am Spieltag ist leider nicht möglich.

Bei den Heimspielen der SGS Essen gelten weiterhin die allgemeinen Hygieneschutzmaßnahmen. Für alle Stadionbesucher besteht ein Abstandsgebot von 1,5 Metern. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung beim Verlassen des Sitzplatzes und beim Bewegen auf der Tribüne ist verpflichtend.