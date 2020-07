Seit Donnerstag bereitet sich Rot-Weiss Essen auf die kommende Spielzeit in der Fußball-Regionalliga West vor. Dem neuen Coach Christian Neidhart stehen dabei die Co-Trainer Carsten Wolters und Lars Fleischer, Torwarttrainer Manuel Lenz sowie Athletiktrainer Sven Linnemann zur Seite (Athletik-Trainer). Nicht mehr zum Trainerstab zählt André Kilian, den Neidharts Vorgänger Christian Titz vom Hamburger SV mitgebracht hatte.

In der Vorbereitung beziehen die Rot-Weissen vom 11. bis 15. August wieder ein Trainingslager in Herzlake Dort steht dann am 13. August ein Testspiel gegen den Oberligisten Blau-Weiß Lohne auf dem Programm. Ein weiterer Gegner wird noch gesucht. Neben dem Traditionsduell am 29. Juli gegen den Oberligisten ETB Schwarz-Weiss steht ein weiteres Stadtderby auf dem Sommerfahrplan: Am 26. August treffen die Bergeborbecker auf den Oberligisten SV Schonnebeck. Die Austragungsorte stehen noch nicht fest.

Weitere Testspiele: VfB Bottrop - RWE (25. Juli), TSV Steinbach - RWE (1. August).