Frank Petrozza übernimmt das Amt des Chefrainers und Sportlichen Leiters bei den Wohnbau Moskitos. Der 49-Jährige hat beim ESC einen langfristigen Vertrag unterzeichnet. Zuletzt stand Petrozza bei den EG Diez-Limburg Rockets an der Bande. Den Regionalligisten führte er in der abgelaufenen Saison bis ins Finale der Playoffs, das aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt wurde.



Thomas Bötcher, Erster Vorsitzender der Wohnbau Moskitos, freut sich. „Frank Petrozza ist die Idealbesetzung für uns. Dass er eine Mannschaft aufbauen und führen kann, hat er bereits während seiner Zeit beim Herner EV bewiesen.“

Für den Herner EV war Petrozza zwischen 2013 und Ende 2017 tätig und wurde in dieser Zeit dreimal zum Trainer des Jahres der Oberliga gekürt. Auch den Westbahnhof kennt der Kanadier bereits. Als Spieler trug der frühere Stürmer zwischen 2009 und 2011 das Trikot des ESC. Zudem ist Petrozza Coach des Essener Skaterhockey-Bundesligisten SHC Rockets, mit dem er in den vergangenen Jahren zahlreiche Erfolge feierte. In der Vorsaison führte Petrozza die Rockets zur Deutschen Meisterschaft und zwei Europapokal-Titeln.

Freude auf Rückkehr an den Westbahnhof

„Ich freue mich sehr auf diese Herausforderung und kann es kaum erwarten, an den Westbahnhof zurückzukehren. Es ist kein Geheimnis, dass die Moskitos ein besonderer Verein für mich sind. Wir möchten hier gemeinsam etwas auYauen, für diese Aufgabe werde ich alles geben“, sagt Petrozza.