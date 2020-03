Die ersten drei von neun angestrebten Punkten in der Englischen Woche hat Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen eingefahren. Allerdings hatte die Truppe von Trainer Christian Titz beim 3:1-Erfolg über den SV Lippstadt reichlich Mühe. Am Mittwoch (19.30 Uhr) steigt im Wattenscheider Lohrheidestadion das Nachholspiel gegen Aufsteiger TuS Haltern, am Sonntag, 8. März, um 14 Uhr folgt das Gastspiel beim Bonner SC.



Die Hoffnung auf einen Ausrutscher des SC Verl, der ebenso wie RWE und Rot-Weiß Oberhausen die Drittliga-Lizenz beantragt hat, erfüllten sich nicht. Der Tabellenzweite siegte mit 3:1 bei der U23 von Borussia Mönchengladbach und ist weiterhin mit sechs Punkten im Vorteil. Sollten die Rot-Weissen allerdings ihr Nachholspiel gegen Haltern erfolgreich gestalten, dann wären es nur noch drei. Der Neuling, der diesmal nach Wattenscheid auswandert, nachdem im November der Rasen in Wanne-Eickel für unbespielbar erklärt worden war, ging zuletzt beim inzwischen außer Konkurrenz laufenden Tabellenführer SV Rödinghausen mit 1:5 baden.

Neben Hedon Selishsta und Dennis Grote wird auch David Sauerland definitiv ausfallen. Der Rechtsverteidiger hatte sich im Spiel gegen Lippstadt kurz vor Schluss eine Muskelverletzung zugezogen. Ob Kevin Grund (Muskelverhärtung) und Daniel Heber, der am Freitagabend aufgrund von Grippesymptomen kurzfristig passen musste, wieder dabei sein können, wird sich kurzfristig entscheiden.