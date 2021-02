Der Westdeutsche Fußballverband hat die Nachholspiele in der Fußball-Regionalliga West terminiert. Demnach kommt es am Mittwoch, 17. März, um 19.30 Uhr im Stadion Essen zum Spitzenspiel zwischen Rot-Weiss Essen und Borussia Dortmund II. Am Mittwoch, 24. März, um 19.30 Uhr soll dann die ausgefallene Partie von RWE bei Rot-Weiß Ahlen im Wersestadion nachgeholt werden.



Nach zwei Spielausfällen hoffen die Rot-Weissen, dass das Heimspiel am Samstag, 20. Februar, um 14 Uhr gegen den SV Lippstadt trotz des Tauwetters planmäßig über die Bühne gehen kann. Das Viertelfinale im DFB-Pokal gegen Holstein Kiel steigt dann am 3. März ab 18.30 Uhr im Stadion Essen.