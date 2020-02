Die Leichtathleten der SGS Schönebeck haben ein neues Nachwuchsttalent in ihren Reihen: Anna-Dorothea Spies. Die Borbeckerin sprang bei den Regionshallenmeisterschaften zur Bestleistung.



Bei ihrer ersten großen Meisterschaft kam die 11-jährige Gymnasiastin in insgesamt drei Disziplinen ins Finale. Nach einem etwas zähem Beginn im Weitsprung gelang ihr mit 4,30 Metern die erste neue Bestleistung. Kleiner Wehrmutstropfen: In der Endabrechnung bedeutete dies allerdings nur den undankbaren vierten Platz.

Einen spannenden Wettkampf sahen die Zuschauer direkt im Anschluss im Hochsprung: Am Ende musste sich Spies, nach einem spannenden Zweikampf mit der Solingerin Eva-Maria Mühlenbeck, jedoch mit der Silbermedaille zufriedengeben. Die übersprungenen 1,36 Meter stellten ebenfalls eine neue Bestleistung dar.

Im abschließenden 60 Meter-Lauf ging es für die junge Leichtathletin wieder knapp am Podest vorbei. Dabei hatte sich das Schönebecker Nachwuchstalent mit der viertbesten Vorlaufzeit (8,94 Sekunden) im Finale einen weiteren Platz auf dem Siegerpodest fest vorgenommen. Doch am Ende war der Schlusslauf dann etwas langsamer und mit 9,03 Sekunden verfehlte Spies den Podestplatz um einen Wimpernschlag.