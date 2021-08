Rot-Weiss Essen nimmt einen neuen Anlauf in Richtung Dritte Liga. Zum Auftakt der Fußball-Regionalliga West muss die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart am Samstag (14 Uhr) beim Bonner SC antreten.

Rekordverdächtige 90 Punkte hatten die Rot-Weissen in den 40 Spielen der vergangenen Saison geholt, doch der ersehnte Aufstieg blieb ihnen verwehrt, weil die U 23 von Borussia Dortmund noch drei Zähler mehr gesammelt hatte. Der Stachel der Enttäuschung saß tief, und der Umbruch fiel im Sommer größer als erwartet aus. 15 Akteure verließen den Verein, darunter Stammkräfte wie Kapitän Marco Kehl-Gomez, Innenverteidiger Alexander Hahn oder Routinier Kevin Grund, zehn Neue wurden verpflichtet. Dabei setzten die Essener Verantwortlichen auf dem Faktor Erfahrung: Kevin Holzweiler (Viktoria Köln), Zlatko Janjic, Yannick Langesberg (beide SC Verl) und Michel Niemeyer (SV Wehen Wiesbaden) kommen aus der Dritten Liga, auch Luca Dürholtz (SV Elversberg) und Sören Eismann (TSV Steinbach) haben dort schon gespielt. Der neue Linksverteidiger Niemeyer hat allerdings noch Trainingsrückstand.

Da das Gerüst der Mannschaft um Torwart Daniel Davari, Innenverteidiger Daniel Heber, Spielmacher Dennis Grote und Torjäger Simon Engelmann gehalten werden konnte, gelten die Rot-Weissen erneut als einer der Topfavoriten. Schärfster Rivale im Kampf um den Drittliga-Aufstieg könnte nach Ansicht der Regionalliga-Trainern der letztjährige Dritte Preußen Münster sein.

6.600 Zuschauer im ersten Heimspiel

Für das erste Heimspiel am 20. August gegen den SV Straelen plant RWE mit 6.600 Zuschauern. Da die Stadt Essen den Inzidenzwert von 35 überschritten hat und damit in die Stufe 2 gerückt ist, darf laut aktueller Coronaschutzverordnung ein Drittel der Stadionkapazität belegt werden. 2.200 Fans dürfen auf die Stehtribüne. Bislang haben 5.300 RWE-Fans eine Dauerkarte erworben, die restlichen Tickets gehen als Tageskarten in den Vorverkauf.

Laut Verein stehen die Zeichen nach der Ministerpräsidentenkonferenz vom Dienstag gut, dass die Hafenstraße zukünftig sogar mit bis zu 50 Prozent der Kapazität befüllt werden darf. Am Eingang muss entweder ein Nachweis über eine vollständige Impfung, eine Genesung oder ein aktueller Negativtest vorgezeigt werden.