Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen hat im Aufstiegsrennen zwei wichtige Punkte liegengelassen. Im Nachholspiel beim Aufsteiger TuS Haltern erreichte die Mannschaft von Trainer Christian Titz mit Ach und Krach ein 1:1. Joker Maximilian Pronichev erzielte in der 88. Minute den Ausgleichstreffer.

Das Lazarett der Rot-Weissen hatte sich bis zum Anpfiff im Wattenscheider Lohrheidestadion nur unwesentlich gelichtet. Neben Dennis Grote und Hedon Selishta fielen Daniel Heber (grippaler Infekt) und David Sauerland (Muskelverletzung) aus, Kapitän Marco Kehl-Gomez konnte immerhin mitmachen. In der Defensive durften Jan Neuwirt und erstmals Philipp Zeiger von Beginn an ran, zudem erhielt der quirlige Jonas Erwig-Drüppel eine Chance.

Die Essener begannen forsch und hatten durch Joshua Endres schon in der 5. Minute eine gute Möglichkeit zum Führungstreffer. Der Außenstürmer, der gerade seinen Vertrag verlängert hat, ließ die Chance allerdings liegen. Ganz anders Berkant Canbulut: Der Ex-Wattenscheider sorgte in der 25. Minute aus heiterem Himmel für das 1:0 und schockte die bis dahin dominanten Essener.

Joker Dahmani und Pronichev

Christian Titz reagierte zur Halbzeit und schickte mit Hamdi Dahmani und Maximilian Pronichev für Philipp Zeiger und Marcel Platzek die beiden treffsicheren Joker aus dem Lippstadt-Spiel. Doch statt des Ausgleichs hatte Haltern gleich zwei dicke Möglichkeiten zum 2:0. Erst traf Emre Yesilova den Pfosten (55.), dann scheiterte Torschütze Canbulut an Torwart Jakob Golz.

Erst in der Schlussphase, als beim Neuling die Kräfte nachließen, kam RWE dem Tor der Gastgeber wieder gefährlich nahe. Hamdi Dahmani (85.) hätte bereits den Ausgleich machen müssen, doch er verzog. Besser machte es Maximilian Pronichev (88.) und bewahrte den Favoriten vor einer kompletten Blamage.