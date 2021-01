Im Achtelfinale des DFB-Pokals bekommt es Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen mit Bayer Leverkusen zu tun. Der Bundesliga-Dritte setzte sich am Dienstagabend im Nachholspiel der zweiten Runde mit 4:1 gegen Eintracht Frankfurt durch und wird am 2. oder 3. Februar im Stadion Essen erwartet. Mit der bärenstarken Werkself, die sich 1995 und 2002 in Pokalspielen an der Hafenstraße jeweils knapp durchsetzen konnte, wird sich der Außenseiter aber erst nach den ersten beiden Meisterschaftsspielen des neuen Jahres beschäftigen. Am Wochenende vor dem Pokalknüller sind die Bergeborbecker spielfrei.

Die Winterpause in der Fußball-Regionalliga West war kurz, und für Herbstmeister RWE sogar noch ein bisschen kürzer. Nur dreieinhalb Wochen nach dem 3:2-Sensationsieg in der zweiten Pokalrunde gegen Zweitligist Fortuna Düsseldorf startet die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart am kommenden Samstag (14 Uhr) mit dem Auswärtsspiel beim SC Wiedenbrück in die Rückrunde. An deren Ende soll der Aufstieg in die Dritte Liga gefeiert werden.

Die Hinrundenbilanz der Rot-Weissen liest sich großartig. In allen 20 Spielen blieben sie ungeschlagen und holten stattliche 50 Punkte. Die Erinnerungen an den Saisonauftakt gegen Wiedenbrück sind allerdings nicht die besten. Gegen den frechen Aufsteiger tat sich der Meisterschaftsfavorit schwer, das Führungstor durch Simon Engelmann wurde durch einen Torwartfehler begünstigt. Zum Sieg reichte der erste Saisontreffer des Goalgetters allerdings nicht. In der Nachspielzeit schockte Daniel Latkowski die Essener mit einem "Tor des Monats" zum 1:1-Ausgleich.

Einziger Ausrutscher im Stadion Essen

Es war tatsächlich der einzige Ausrutscher des Tabellenführers im heimischen Stadion, und die Bergeborbecker werden alles dransetzen, die Scharte in Wiedenbrück auszuwetzen. Die Vorzeichen sind klar: RWE ist haushoher Favorit, doch der SCW, als Tabellenelfter mit 25 Punkten der beste der vier Neulinge, hat nichts zu verlieren. Im heimischen Jahnstadion lief's für die Ostwestfalen allerdings nur selten nach Wunsch. Von ihren elf Heimspielen gewann die Truppe von Trainer Daniel Brinkmann lediglich zwei.

Dem gegenüber stehen zehn ungeschlagene Gastauftritte des Herbstmeisters, der mit einer eingespielten Mannschaft in die zweite Serie startet. Winter-Neuzugänge sind für Trainer Christian Neidhart und Sportdirektor Jörn Nowak offenbar kein Thema.