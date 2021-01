Rot-Weiss Essen blieb in der Fußball-Regionalliga West auch im 22. Spiel ungeschlagen. Eine Woche nach dem enttäuschenden 0:0 zum Rückrundenauftakt beim SC Wiedenbrück besiegte die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart Schlusslicht Bonner SC durch einen Doppelpack von Torjäger Simon Engelmann mit 2:0 (1:0). Berauschend war die Leistung des Tabellenführers beim zehnten Heimsieg in Folge allerdings nicht.

In Wiedenbrück waren die Essener am überragenden Torwart Marcel Hölscher gescheitert. Das sollte diesmal unter keinen Umständen geschehen. Deshalb brachte Christian Neidhart mit Cedric Harenbrock und Oguzhan Kefkir für Amara Condé und Joshua Endres mehr Torgefahr auf den Rasen. Und Kefkir hatte dann auch tatsächlich die erste Möglichkeit, doch Bonns Keeper Jonas Hupe rettete per Fußabwehr, und der Nachschuss von Simon Engelmann touchierte die Latte (15.).

Bonn versteckte sich allerdings nicht, spielte hin und wieder sogar mutig nach vorn und hatte durch Dario Schumacher ebenfalls eine gute Chance. Der BSC-Stürmer zog aus 16 Meter ab und zwang RWE-Torwart Daniel Davari zu einer Flugeinlage (19.).

Dann allerdings bekam Simon Engelmann unverhofft die Chance, seinen Elfmeter-Fehlschuss aus Wiedenbrück zu korrigieren. Nach einem Freistoß von Marco Kehl-Gomez entschied Schiedsrichter David-Markus Koj auf Handelfmeter. Diesmal blieb der Torjäger cool und verwandelte sicher zum 1:0 (23.).

Die Führung ging in Ordnung, aber so richtig dominant trat der Tabellenführer weiterhin nicht auf. Das Schlusslicht konnte sich immer wieder befreien und sogar den einen oder anderen Konter starten. Kurz vor der Pause hatte Dennis Grote noch eine Möglichkeit, doch sein18-Meter-Schuss flog übers Tor.

Drei dicke Chancen in fünf Minuten

Die Chancenverwertung war in Wiedenbrück das große Problem, und die Rot-Weissen knüpften gegen Bonn nahtlos daran an. In der 56. Minute tankte sich Sandro Plechaty durch die Gästeabwehr, scheiterte jedoch aus kürzester Entfernung gleich zweimal an Torwart Hupe. Vier Minuten später verpasste Simon Engelmann eine scharfe Hereingabe von Oguzhan Kefkir nur knapp, und noch einmal 60 Sekunden später traf Engelmann nur den Pfosten.

Statt 4:0 stand es weiterhin nur 1:0, und der Favorit machte sich mit fehlerhaften Abspielen selbst das Leben schwer. Den Unterschied machte dann aber doch wieder Simon Engelmann: Nach einem Steilpass von Cedric Harenbrock umkurvte der 31-Jährige Bonns Torwart Hupe und schob zum 2:0 (76.) ein.

Der 20. Saisontreffer des Torjägers bedeutete die Entscheidung, auch wenn Bonn fast noch der Anschlusstreffer gelungen wäre. Nach einem unzureichenden Klärungsversuch von Sandro Plechaty im Strafraum zog der eingewechselte Metin Kizil direkt ab, doch der weitgehend beschäftigungslose Daniel Davari reagierte glänzend und lenkte den Ball um den Pfosten (86.).