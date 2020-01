Die Generalprobe für das erste Meisterschaftsspiel 2020 am 24. Januar beim 1. FC Köln II ist geglückt. Nach zwei Niederlagen gegen Groningen (2:6) und Würzburg (2:4) mit zehn Gegentoren besiegte Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen zum Abschluss des Trainingslagers in Spanien den Zweiligisten Karlsruher SC mit 2:0.

Erst am vergangenen Sonntag hatten sich die beiden Ex-Bundesligisten im Finale des Hallenfußballturniers in Gummersbach gegenüber gestanden. Da siegte der höherklassige Favorit mit 3:1. Nun drehte der Außenseiter auf dem Rasenplatz von Estepona den Spieß um und gewann durch Tore von Amara Condé (26.) und Marco Kehl-Gomez (33.) verdient mit 2:0. Allerdings hatte KSC-Trainer Alois Schwartz, einst Zweitliga-Profi bei RWE, seine zweite Garnitur aufs Feld geschickt.

Wirtz der Gewinner

Großer Gewinner auf Seiten der Essener war Enzo Wirtz. In der Hinrunde war der beste Torschütze der vergangenen Spielzeit nur auf drei Kurzeinsätze gekommen und schien in den Planungen von Trainer Christian Titz eigentlich keine Rolle mehr zu spielen. Nun wurde der Stürmer am Sonntag Torschützenkönig in der Halle und stand bei der Generalprobe gegen Karlsruhe in der Anfangsformation.