Nun ist es offiziell: Die zweite Mannschaft des Zweitbundesligisten VC Essen-Borbeck, die aufgrund der Hallenprobleme in Essen seit zwei Jahren in Bottrop als Spielgemeinschaft Bottrop/Borbeck in der Verbandsliga aufschlägt, steigt in die Oberliga auf.

Mit 14 Siegen aus 15 Spielen lag das Team um Trainer Florian Rieck zum Saisonabbruch drei Spieltagen vor Saisonende auf dem ersten Tabellenplatz. Nur ein Punkt fehlte der Mannschaft aus den letzten drei Spielen gegen Vereine aus der unteren Tabellenregion.

Zum Aufstiegsteam gehören: Saskia Bein, Franziska Böhmer, Ronja Brüggemann, Karolin Lißeck, Kristina Nagel, Laura Ochs, Tsomi Okouara, Mandy Pickarski, Vanessa Raake, Linda Riddermann, Lara Schelonke, Carolin Zysk und Trainer Florian Rieck.