Sensationeller Sieg: In der ersten Runde des DFB-Pokals schaltete Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld mit einem knappen 1:0 aus.

Bereits vor vier Jahren waren die Bielefelder an der Hafenstraße in der ersten Runde des DFB-Pokals zu Gast. Damals mussten sich RWE im Elfmeterschießen gegen die Arminia geschlagen geben. Jetzt lief es für das Team von Christian Neidhart deutlich besser - auch wenn die Schlussphase nochmal spannend wurde.

RWE startete gut in die Partie und kam in der Anfangsphase immer wieder gefährlich nahe an das Tor der favorisierten Bielefelder. Doch die Gäste waren aufmerksam und ließen die Essener ihr Spiel nicht richtig aufbauen. Die ersten 30 Minuten gab es auf beiden Seiten keine hundertprozentige Torchance. Doch in der 33. Minute schockten die Rot-Weissen den Erstligisten mit dem Treffer zum 1:0: Sandro Plechaty startete über die rechte Seite durch und legte den Ball ab auf den nachrückenden Simon Engelmann, der die Essener in Führung brachte. Insgesamt präsentierte sich der Außenseiter aus Essen im Verlauf der ersten Halbzeit immer mutiger und die Bielefelder kamen nicht wirklich zum Torabschluss.

Auch in der zweiten Halbzeit traten die Essener engagiert auf und hielten gut mit dem Bundesliga-Aufsteiger mit. In der 61. Minute stellte Torwart Daniel Davari seine Qualität unter Beweis und parierte einen gefährlichen Schuss von Marcel Hartel. Jetzt fingen die Bielefelder an immer mehr auf den Ausgleich zu drücken. Doch die Essener brachten die Führung aus der ersten Halbzeit gut über die Zeit. Nach dem Abpfiff kannte der Jubel bei den Rot-Weissen dann kein Halten mehr.