Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen hat am letzten Tag der Winter-Transferperiode Steven Lewerenz verpflichtet. Der 29-jährige Offensivspieler unterschrieb an der Hafenstraße einen Vertrag bis Saisonende und verfügt über Erfahrung aus der 2. Bundesliga sowie der 3. Liga.

„Wir haben gesagt, dass wir uns eine Winterverpflichtung nur dann vorstellen können, wenn wir unseren Kader dadurch noch einmal auf einer Position verbessern können. Dieser Fall ist nun eingetreten: Mit Steven kommt ein aufstiegserfahrener Spieler zu uns, der sich bereits in höherklassigen Ligen empfohlen hat. Zudem hat sich Steven vor seiner Verpflichtung einem ausgiebigen Fitnesscheck unterzogen, bei dem er seine Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt hat“, sagt Jörn Nowak, Sportdirektor von Rot-Weiss Essen.

Für heutiges Pokalspiel noch keine Option

Auch Lewerenz ist glücklich über seinen Wechsel zu dem rot-weissen Aufstiegsaspiranten: „Ich freue mich, künftig an der Hafenstraße auf Torjagd gehen zu können. Natürlich möchte ich mit dem Team schnellstmöglich angreifen und so viele Punkte wie nur irgendwie möglich sammeln“, erklärt er.

Beim Hamburger Sportverein ausgebildet, stürmte Lewerenz bereits in Deutschland, Belgien und Österreich. Holstein Kiel verhalf er in der Saison 2016/2017 mit 19 Assists zum Aufstieg in die Zweitklassigkeit, 2018 schaffte es der Hanseat dann als Stammspieler mit den „Störchen“ sogar bis in die Bundesliga-Relegation. Zuletzt war Lewerenz bei Viktoria Köln in der 3. Liga am Ball. Aufgrund der vom DFB vorgeschriebenen, regelmäßigen Corona-Testungen wird Steven Lewerenz für das heutige DFB-Pokalspiel gegen Bayer Leverkusen (18.30 Uhr) allerdings noch keine Option sein.