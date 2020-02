In den vergangenen Jahren war das Verletzungspech stets Stammgast an der Hafenstraße, in der laufenden Saison war Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen indes weitgehend verschont geblieben. Nun häufen sich allerdings die Hiobsbotschaften.

In der Wintervorbereitung war Angreifer Hedon Selishta (bisher vier Tore) verletzt ausgefallen und musste an der Leiste operiert werden. Nun zog sich Mittelfeldspieler Dennis Grote im Derby am Sonntag gegen Rot-Weiß Oberhausen einen Innenbandanriss im Knie zu und fällt ebenfalls mehrere Wochen aus. Die Verletzung ist besonders bitter für den 33-Jährigen, hatte er es im Nachbarschaftsduell nach langer Zeit mal wieder in die Startelf geschafft. Und der Routinier hatte bis zu seiner Auswechselung in der 62. Minute mit gescheiten Zuspielen überzeugt.