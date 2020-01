Dem 9:1-Kantersieg im ersten Testspiel nach der Winterpause folgte eine 2:6-Schlappe. Allerdings war der niederländische Ehrendivisionär FC Groningen, zweiter Testspielgegner des Fußball-Regionalligisten Rot-Weiss Essen im Stadion Essen, auch von anderem Kaliber als der Landesligist Blau-Weiß Mintard.

Kaum hatten die Essener erstmals im neuen Jahr ihr "Wohnzimmer" betreten, da wurden sie kalt erwischt. Erst überwand Groningens Ramon Lundqvist Jakob Golz mit einem Heber (2.), dann nutzte Joel Asoro ein Missverständnis zwischen dem RWE-Keeper und seinem Innenverteidiger Alexander Hahn zum 0:2 (6.).

Hinten wackelten die Gastgeber bedenklich, doch vorne zeigten sie ihre Qualitäten. Oguzhan Kefkirs Anschlusstor mit der Hacke (19.) war absolut sehenswert, der 2:2-Ausgleich (34.) hingegen ein Gastgeschenk von Django Warmerdam.

Die bittere Erfahrung eines Eigentores hatte der Niederländer an diesem Nachmittag allerdings nicht exklusiv. Ausgerechnet RWE-Gastspieler Jan-Luca Rumpf vom SC Paderborn brachte Groningen in der 50. Minute auf die Siegerstraße. Am Ende wurde es dann auch noch richtig deutlich, nachdem Romano Postema innerhalb von zwölf Minuten (76., 79. und 88.) ein Hattrick gelungen war.

Am Montag geht's für die Rot-Weissen mit dem Flieger nach Südspanien. Für sieben Tage bezieht der Regionalligist in der Nähe von Cadiz ein Trainingslager. Knapp 200 Fans werden die Mannschaft begleiten.

Neben intensiven Trainingseinheiten stehen auch zwei Testspiele auf dem Wochenplan. Am Mittwoch, 15. Januar, um 16 Uhr trifft RWE in Chiclana de la Frontera auf den Drittligisten Würzburger Kickers, den letzten Härtetest vor dem Ligastart am 24. Januar beim 1. FC Köln II bestreitet die Mannschaft von Christian Titz am 17. Januar, um 16 Uhr in Estepona gegen den Zweitligisten Karlsruher SC.