Der Entschluss wurde im Rahmen einer Telefonkonferenz gefasst. Von Vertretern sämtlicher Vereine der Regionalliga West sowie des Fußballausschusses des Westdeutschen Fußballbverbandes: Demnach wird der Ligabetrieb vorübergehend ausgesetzt. Bis zum 19. April wird es keine Pflichtspiele geben.

Der Spielbetrieb soll dementsprechend am letzten April-Wochenende rund um den 25. April wieder einsetzen. Dadurch würde sich der Liga-Spielbetrieb insgesamt bis Mitte Juni fortsetzen, es käme zu zahlreichen“englischen Wochen” bis dahin. Ein Lösungs-Szenario für die noch ausstehenden

Termine der Verbandspokal- sowie Relegationsspiele steht noch aus. AlleBeschlüsse stehen unter dem übergeordneten Vorbehalt des weiteren Verbreitungs-Verlaufes des Corona-Virus.

"Wir wollen die Saison zu Ende spielen"

“Das ist in der aktuellen Situation aus unserer Sicht die einzig vernünftigeLösung. Unser aller Bestreben ist es, die Saison zu Ende zu spielen. Das wurde

von nahezu allen Vereinen deutlich zum Ausdruck gebracht" so RWE Vorstand Marcus Uhlig. "Genauso wurde mit deutlicher Mehrheit festgestellt, dass ein mögliches Szenario mit Geisterspielen

nur die allerletzte Option sein kann, da die Spielbetriebseinnahmen für die

allermeisten Vereine überlebenswichtig sind." Man habe sich Wir zur Neubewertung

der Gesamtlage auf Anfang April in gleicher Runde verständigt.

Kollateralschaden vom Verein abwenden

"Den Verbandhaben wir beauftragt, bis dahin mögliche juristische Fragestellungen ebenso zu

klären wie mögliche wirtschaftliche Kompensationslösungen für die Vereine zu

erarbeiten. RWE-intern müssen wir uns dennoch weiter intensiv mit dem Szenario beschäftigen, dass ein vorzeitiger Saisonabbruch nicht verhindert werden kann. In diesem Fall gilt es, zu allererst einen Kollateralschaden vom Verein abzuwenden und im zweiten Schritt den finanziellen Schaden möglichst gering zu halten. Es ist unsere Pflicht, in diesem Rahmen ohne Tabus in alle

Richtungen zu denken”, so Vorstand Marcus Uhlig.

Wiedereinstieg auswärts gegen Lotte

Zu den bereits verlegten Spielen gegen die U23 des FC Schalke sowie gegenden SC Verl betrifft der Beschluss des WDFV auch die rot-weissen Begegnungengegen die U23 von Borussia Mönchengladbach, Fortuna Köln, SV Bergisch Gladbach sowie die U23 von Fortuna Düsseldorf. Somit steigt RWE nach Lage der Dinge mit dem Auswärtsspiel bei den Sportfreunden Lotte wieder in den

Spielbetrieb ein.