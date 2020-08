Patrick Korte hat nicht etwa das Metier gewechselt und die Boxhandschuhe an den Nagel gehängt. Aber in den letzten Wochen gab es für das Borbecker Schwergewicht neben dem Sport durchaus ein anderes Thema: die Kunst.



"Ich hatte das Glück, mit einer tollen Künstlerin zusammenarbeiten zu dürfen. Larissa Schwarz verwandelt entwertete Banknoten zu Kunst", verrät Korte. Schwarz hat ein Porträt des Borbeckers aus geschredderten Geldschnipseln geschaffen.

"Ich bin immer noch beeindruckt. Das Porträt ist in rot und weiß gehalten, in den Farben meiner Boxhandschuhe und natürlich meines Heimatclubs Rot-Weiss Essen", freut sich Korte.

Das Kunstwerk mit Signatur des Schwergewichts-Profis wird versteigert. Für einen guten Zweck. "Der Erlös geht an zwei Einrichtungen", erklärt Patrick Korte: Die Prof. Dr. Eggers-Stiftung, die psychisch erkrankte Jugendliche unterstützt, und das Schülercafé ‚Café Pott‘ von der LVR Christoph Schlingensief Schule in Oberhausen.

Die Auktion läuft bis zum 5. September, 18 Uhr, unter https://www.facebook.com/PatrickKorteBoxer/