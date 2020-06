Frauenfußballbundesligist SGS Essen musste sich in seinem letzten Saisonspiel im heimischem Stadion gegen den FC Bayern München mit 0:3 geschlagen geben.

Die SGS startete ordentlich in die Partie und hielt dem von den favorisierten Gästen aus Bayern aufgebauten Druck relativ gut stand. Doch im Verlauf der ersten Halbzeit kamen die Münchenerinnen vermehrt zu gefährlichen Tormöglichkeiten, die sie jedoch oft ungenutzt ließen. Einer dieser guten Chancen gab es zum Beispiel in der 32. Minute als eine Münchenerin nach einer Ecke fast per Kopf einnetzte. Aber die starke SGS-Schlussfrau Stina Johannes lenkte den Ball per Glanztat über den Kasten.

Auch in der 42. Spielminute reagierte Johannes hervorragend als sie einen Torschuss von Ex-SGS-Spielerin Linda Dallmann parierte. Nur drei Minuten später war es wieder die Essener Torfrau, die die Führung der Gäste verhinderte. Ein Schuss kurz vor dem Strafraum von Lina Magull konnte sie ebenfalls mit einer Glanzparade entschärfen. Erst ein direkter Freistoß brachte dem FCB die Führung: Magull (45. + 3) platzierte das Leder in den Winkel zur 1:0 Führung für die Bayern - da konnte auch die starke Johannes nichts machen.

Erst nach der Pause kamen die Ruhrstädterinnen zu der ersten wirklich nennenswerten Torchance: Turid Knaak (55.) verzog nur ganz knapp. Insgesamt tat die SGS zu wenig im Spiel nach vorne und musste weitere Gegentreffer des Favoriten hinnehmen: Dallmann (72.) traf zunächst zum 2:0. Nur drei Minuten später erhöhte Jovana Damnjanovic per Foulelfmeter, den sie flach in die Ecke verwandelte, zum 3:0.

Jetzt gilt es den Fokus auf das große DFB-Pokalfinale am kommenden Samstag zu richten: Dann geht es in Köln gegen den Liga-Primus VfL Wolfsburg.