Besser hätten die Fußballerinnen der SGS Essen kaum in die Rest-Runde starten können: Mit einem deutlichen 4:0 siegte der Bundesligist im Derby gegen den MSV Duisburg. Am Samstag (13 Uhr) empfangen die Essenerinnen die TSG Hoffenheim zum ersten Heimspiel des Jahres. Und mit dem kommenden Gegner haben die Essenerinnen noch eine dicke Rechnung offen.

"Ich bin ergebnistechnisch zufrieden. Es war ein schwieriges Spiel auf einem schwer bespielbaren Platz", befand SGS-Trainer Markus Högner. Doch von den ungünstigen Platzbedingungen im PCC-Stadion, das gleichzeitig auch die Spielstätte des Regionalligisten VfB Homberg ist, ließen sich die Essenerinnen nicht beirren - im Gegenteil. Nina Brüggemann (3.) stellte die Weichen schon früh auf Sieg für die SGS und besorgte die 1:0-Führung nach einem Eckball. In der elften Minute brachte Manjou Wilde einen Freistoß herein, der Lea Schüller erreichte. Die Nationalspielerin erhöhte auf 2:0 für die Gäste aus Essen.

Drei Tore nach Standardsituationen

Auch der nächste Treffer fiel nach einer Standardsituation: Wilde brachte einen Eckball vor das Duisburger Tor und wieder war es Schüller (43.), die zum 3:0 traf. Lena Oberdorf (62.) machte nach der Halbzeitpause den 4:0-Endstand für die SGS klar. "Wir machen drei Tore nach Standardsituationen. Es war ein gelungener Auftakt. Wir haben aber auch eine gute Vorbereitung gespielt und uns letztendlich mit dem Ergebnis belohnt", sagte Högner.

Die Essenerinnen haben etwas gut zu machen

Nach dem starken Start in die restliche Spielzeit auf fremden Platz geht es für die Mannschaft von der Ardelhütte am kommenden Samstag (13 Uhr) im Stadion Essen das erste mal vor heimischen Publikum um wichtige Punkte. Gegner dabei ist Tabellenzweiter TSG 1899 Hoffenheim. Bei den Fans der Ruhrstädterinnen dürften da die Alarmglocken läuten: In der Hinrunde gab es eine saftige 0:7-Packung gegen die Sinsheimerinnen. "Hoffenheim hat sich zu einer guten Mannschaft entwickelt. Wir haben da auch jeden Fall etwas gut zu machen nach der hohen Niederlage. Aber ich bin da positiv gestimmt. Meine Spielerinnen machen einen guten Eindruck", betont der SGS-Trainer.