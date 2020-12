Am letzten Spieltag der Hinrunde musste sich Frauenfußball-Bundesligist SGS Essen gegen Turbine Potsdam mit 1:2 geschlagen geben. Dabei gab die Mannschaft von Trainer Markus Högner eine 1:0-Führung aus der Hand.

Die Essenerinnen waren in der ersten Hälfte die dominante Mannschaft und hätten bereits in der ersten Minute in Führung gehen können. Doch in der 16. Minute folgte zunächst ein dicker Schock für die Gastgeberinnen: Nach einem Zweikampf ging Elisa Senß zu Boden und musste lange auf dem Platz behandelt werden ehe sie unter Tränen das Feld verließ.

Von der augenscheinlich schweren Verletzung ihrer Mitspielerin ließen sich die Essenerinnen jedoch nicht aus dem Konzept bringen und hatten nur kurze Zeit später (22.) die nächste dicke Möglichkeit als Jacqueline Klasen auf die völlig freistehende Carlotta Wamser ablegte, die aber vergab. Somit ging es mit einem 0:0 in die Kabinen.

Jana Feldkamp schießt die SGS in Führung



Auch in der zweiten Hälfte erspielte sich das Team von der Ardelhütte einige Möglichkeiten, beispielsweise erneut durch Wamser (46.). Doch auch die Potsdamerinnen ließen mit einem Lattenschuss (53.) aufhorchen. Schließlich war es Jana Feldkamp (52.), die die SGS mit einem herrlichen Lupfer mit 1:0 in Führung brachte. In der 78. Minute gelang den Potsdamerinnen jedoch der Ausgleich zum 1:1 durch Sophie Weidauer per Flachschuss. Nur kurze Zeit später (80.) hatten die Turbinen dann das Spiel zum 2:1 gedreht - wieder traf Weidauer.

Die Rückrunde beginnt für die SGS Essen bereits nächste Woche Sonntag (20. Dezember). Dann ist der amtierende Deutsche Meister und DFB-Pokalsieger VfL Wolfsburg zu Gast im Stadion Essen. Anstoß ist um 14 Uhr.