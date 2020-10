Drei Punkte in fünf Spielen und Tabellenplatz acht - den Start in die neue Saison hat sich Frauenfußball-Bundesligist SGS Essen mit Sicherheit anders vorgestellt. Die Mannschaft steht am morgigen Sonntag auswärts gegen Aufsteiger SV Meppen (14 Uhr) unter Druck, den zweiten Dreier der aktuellen Spielzeit einzufahren.

Insgesamt vier Pleiten in fünf Spielen haben die Essenerinnen bislang kassiert. Zuletzt gab es am Mittwoch gegen die TSG Hoffenheim eine 0:3-Niederlage. Dabei erzielte die Hoffenheimerinnen lediglich einen Treffer selbst. Die anderen beiden Buden für die Gäste erzielten die Schönebeckerinnen Lena Ostermeier (69.) und Selina Ostermeier (80.), die in den eigenen Kasten einetzten. Um nicht in den Abstiegskampf zu rutschen muss morgen gegen Meppen ein Sieg her.