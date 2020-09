So hatte sich Frauenfußball-Bundesligist SGS Essen die Heim-Premiere in der neuen Saison sicher nicht vorgestellt: Nach der 0:3-Niederlagen gegen den VfL Wolfsburg gab es gegen Eintracht Frankfurt eine 1:3-Pleite.

Dabei startete die SGS gut in die Partie und hatte bereits in der zweiten Minute durch einen Seitfallzieher von Neuzugang Carlotta Wamser die Chance auf die Führung. Nicole Anyomi machte es besser und ließ erst eine ihrer Gegenspielerin stehen und gewann dann das Eins-gegen-Eins-Duell mit Eintracht Keeperin Merle Frohms - 1:0 für die Essenerin (8.).

Elfmetertor für Frankfurt

Nur sechs Minuten später entschied Schiedsrichterin Miriam Schwermer nach einem Foulspiel auf Elfmeter für Frankfurt. Laura Feiersinger trat an und verwandelte mühelos in die rechte Ecke zum 1:1-Ausgleich für ihre Mannschaft (15.). Zwei Zeigerumdrehungen später dribbelte Laura Freigang allein auf das gegnerische Gehäuse zu - SGS-Keeperin Stina Johannes kam grade noch rechtzeitig aus ihrem Tor und verhinderte den nächsten Gegentreffer.

In der 32 Minute verzog Wamser aus linker Position knapp für die SGS. Insgesamt machte die grade einmal 16-Jährige ein starkes Spiel für ihren neuen Verein. Kurze Zeit später bewies aber auch Johannes, wie wichtig sie für die Mannschaft ist: Nachdem Feiersinger den Ball auf ihre Mitspielerin ablegte tauchte diese komplett unbedrängt aus kurzer Distanz vor der SGS-Torhüterin auf. Doch Johannes zeigt eine starke Reaktion und klärte per Fußabwehr (34.).

Nächstes Frankfurter Tor fällt nach Freistoß

Das nächste Gegentor gab es kurz vor dem Pausenpfiff: Nach einem Freistoß netzte Verena Aschauer zur 2:1-Führung für Eintracht Frankfurt ein (40.).

In der zweiten Halbzeit ging es weniger torreicher zu. Beide Teams bekamen aber die ein oder andere Torchance. In der 75. Minute baute Freigang mit einem schönem Distanzschuss die Frankfurter Führung auf 3:1 aus.

Nach zwei Niederlagen in den ersten beiden Spielen gilt es für die SGS Essen jetzt die ersten Punkte in der neuen Spielzeit einzufahren. Die nächste Gelegenheit dafür hat die Mannschaft am Sonntag, 27. September, auswärts bei Aufsteiger Werder Bremen. Anstoß der Partie ist um 14 Uhr.