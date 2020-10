Morgen rollt er wieder der Ball. Die SGS Essen startet in den DFB-Pokal: Am Samstag, 31. Oktober, gastieren dieEssenerinnen beim FSV Gütersloh 2009. Anstoß in der Tönnies-Arena in Rheda Wiedenbrück ist um 17 Uhr.



Beide Mannschaften begegneten sich vor einigen Jahren schon in der Frauen-Bundesliga: In

der Saison 2012/2013 gewann die SGS beide Duelle mit 2:1. Die Ostwestfalen stiegen am

Ende der Spielzeit ab und halten sich seitdem in der zweiten Bundesliga.

Nach drei Spieltagen auf Tabellenplatz 2

Dort schlägt sich das Team von Trainer Steffen Enge bislang gut: Nach drei Spieltagen belegt

Gütersloh den zweiten Tabellenplatz der Staffel Nord. Die Auftaktniederlage in Berghofen (0:1)

machte der FSV mit zwei deutlichen Siegen gegen Arminia Bielefeld (5:1) und die

Zweitvertretung von Turbine Potsdam (4:1) wett. Ebenfalls mit einem 5:1 gegen Bielefeld

qualifizierte sich der ehemalige Erstligist für die zweite Pokalrunde.

Zwei ehemalige Essenerinnen im Kader

In den Reihen der Ostwestfalen finden sich neben vielen Eigengewächsen auch zwei

ehemalige Essenerinnen: Isabelle Wolf lief zwischen 2011 und 2015 in 60 Pflichtspielen für die

SGS auf und erzielte neun Tore. Annalena Rieke ging in der Saison 2018/2019 für die Essener

U20 auf Torejagd (7 Spiele/2 Tore).

Regeneration in der Länderspielpause

Die SGS hat die Länderspielpause zur Regeneration genutzt und im konditionellen Bereich

gearbeitet. Am vergangenen Dienstag absolvierte die Mannschaft einen Schnelligkeitstest.

Kim Sindermann und Kirsten Nesse sind nach überstandenen Verletzungen in dieser Woche

wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Maria Cristina Lange steht für das Pokalspiel

aufgrund ihrer Sprunggelenksverletzung nicht zur Verfügung.

Markus Högner erwartet enges Duell

SGS-Trainer Markus Högner vor dem Pokalauftakt: „Uns erwartet ein hochmotivierter

Gegner. Gütersloh hat in der ersten Pokalrunde souverän gewonnen und dieses Ergebnis auch

in der Meisterschaft bestätigt. Wir werden alles aufbieten müssen, um dort zu bestehen.“

Bisher trafen beide Teams dreimal im Pokal aufeinander: In den stets engen Duellen zog die

SGS zweimal in die nächste Runde ein. Im letzten Aufeinandertreffen im Achtelfinale 2014

hatten die Ostwestfalen das bessere Ende für sich und gewannen mit 1:0 in Essen.