Ganz, ganz bitter: Nach einem starkem Auftritt und einem packenden Elfmeter-Krimi musste sich Frauenfußballbundesligist SGS Essen im DFB-Pokalfinale mit einem 6:7 gegen Titelverteidiger VfL Wolfsburg geschlagen geben.

Besser konnten die Essenerinnen kaum in ein DFB-Pokalfinale starten: Nach rekordverdächtigen zwölf Sekunden netzte Nationalspielerin Lea Schüller (1.) per Kopf zur viel umjubelten 1:0-Führung für ihre Mannschaft ein. Doch der Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten: VfL-Kapitänin Pernille Harder (11.) vollstreckte ins lange Eck zum 1:1-Ausgleich für den Verein aus Niedersachsen.

SGS gab sich selbstbewusst

Trotz der Außenseiterrolle präsentierten sich die Ruhrstädterinnen gegen die Wölfinnen selbstbewusst und investierten viel in die Partie - ganz anders noch als im Liga-Spiel vor gut drei Wochen, als die SGS mit einem deutlichen 0:3 von dem VfL nach belieben dominiert wurden. Das Selbstbewusstsein der Essenerinnen wurde in der 18. Spielminute wieder belohnt: Marina Hegering traf nach einer Ecke in den rechten Winkel zur 2:1-Führung für die SGS.

Aber auch die Wolfsburgerinnen hatten ihre Spielanteile und Torchancen in der ersten Hälfte: Beispielweise als Ewa Pajor (28.) nur die Latte traf - Glück für Essen. Mit einem 2:1 für das Team von der Ardelhütte ging es in die verdiente Pause.

Auch in der zweiten Hälfte hielte die SGS gut gegen den Titelverteidiger stand: In der 59. Minute scheiterte Jana Feldkamp am Pfosten und kurze Zeit später verzog sie wieder knapp. Vier Minuten später dann der Verletzungsschock für die Essenerinnen: Nicole Anyomi konnte nicht mehr weiter machen. Für das Nachwuchstalent kam Ramona Petzelberger ins Spiel.

Packende Schlussphase der regulären Spielzeit

Und auch der nächste Schock für die SGS ließ nicht lange auf sich warten: Anna Blässe (70.) traf aus rund 25 Metern zum 2:2-Ausgleich. Davon ließen sich die Schönebeckerinnen aber nicht beirren und kämpften tapfer weiter gegen den großen Favoriten aus Niedersachsen: Unter anderem scheiterte Schüller in der 80. Minute. Trotz großem Siegeswillen seitens der starken Ruhrstädterinnen erzielten die Wölfinnen durch Dominique Janssen (86.) die 3:2-Führung - ganz, ganz bitter für die SGS.

Das Spiel schien entschieden zu sein, doch die Schlussphase der regulären Spielzeit wurde nochmal packend: Die eingewechselte Irini Ioannidou (90 + 1) glich per Freistoß zum 3:3 aus. Wahnsinn! Das Spiel ging also in die Verlängerung.

Doch beiden Teams war deutlichen anzumerken, dass ihnen bereits 90 Minuten in den Knochen steckte. Die Partie verlor an Tempo und hatte nicht allzu viele nennenswerte Tormöglichkeiten zu bieten. Somit kam es zum packenden Elfmeterschießen.

Wolfsburg ging zuerst mit 4:3 in Führung. Lea Schüller legte mit dem 4:4 nach. Nächster Schuss VfL und auch der saß: 5:4 für Wolfsburg. Lena Oberdorf erzielte schließlich den 5:5-Ausgleich. Der nächste Schuss des Titelverteidigers ging daneben! Aber auch Ioannidou verschoss. Im nächsten Anlauf zeigten sich die Wölfinnen treffsicherer und machten das 6:5. Nina Brüggemanns Elfmeter war kein Problem für die VfL-Keeperin. Mit dem nächsten Elfmeter machten die Wolfsburgerinnen die Titelverteidigung perfekt - sehr bitter für die stark spielenden Essenerinnen.