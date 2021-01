Dennis Grote wird auch in der kommenden Saison für Rot-Weiss Essen auflaufen. Der 34-Jährige hat am Freitag seinen ursprünglich bis zum Saisonende befristeten Vertrag ligaunabhängig um ein weiteres Jahr verlängert.

„Dennis ist sowohl auf, als auch neben dem Platz ein enorm wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft. Unsere Gespräche waren sehr konstruktiv, und wir waren uns schnell einig, unsere Zusammenarbeit fortzusetzen. Dass Dennis bei uns bleiben wird – und das unabhängig von unserer Ligazugehörigkeit in der kommenden Saison – ist ein tolles Bekenntnis für unseren gemeinsamen Weg“, so Sportdirektor Jörn Nowak.

„Die Leistungen von Dennis in dieser Saison sind auf einem konstant hohen Niveau, das beeindruckt mich angesichts seines Alters sehr. Er ist der Taktgeber in unserem Spiel und übernimmt auf dem Platz und in der Kabine viel Verantwortung. Ich freue mich, dass wir weiter zusammenarbeiten“, ergänzt Chef-Trainer Christian Neidhart.

Dennis Grote wechselte im Sommer 2019 vom damaligen Drittliga-Aufsteiger Chemnitzer FC an die Hafenstraße. Seitdem stand der Vizekapitän in 39 Pflichtspielen für RWE auf dem Feld. In dieser Saison kam der Linksfuß in 19 Regionalliga- sowie zwei DFB-Pokalpartien zum Einsatz, dabei erzielte er vier Tore. „In unseren Gesprächen war schnell klar, dass wir den gemeinsamen Weg weitergehen möchten. Diese Wertschätzung von den Verantwortlichen freut mich sehr. Ich fühle mich nach wie vor topfit und werde weiter alles geben, damit wir unser großes Ziel erreichen“, so der 34-Jährige.