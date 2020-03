Sport gegen den Coronafrust

Ich sach nur: Gesunder Körper - Gesunder Geist. Sport und gesunde Ernährung ist die beste Möglichkeit, den Körper so gut wie möglich zu unterstützen, in Zeiten von Corona & Co. Ein schöner Lauf im Schlosspark Borbeck, Gymnastik vor herrlicher Kulisse, dazu Sonnenschein und frische Luft. Watt willze mehr? Und der Kopp is hinterher auch frei ☀️☀️☀️

#Essenhältzusammen