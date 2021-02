Seit dem Sensationssieg im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Bayer Leverkusen (2:1 nach Verlängerung) vor 16 Tagen wartet Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen auf das nächste Pflichtspiel. Immerhin konnte sich die Truppe von Trainer Christian Neidhart am vergangenen Sonntag mit einem kurzfristig angesetzten Testspiel beim Drittligisten SC Verl (2:4) fit halten. Am kommenden Samstag soll es eigentlich wieder um Punkte gehen. Für 14 Uhr ist das Heimspiel gegen den SV Lippstadt angesetzt.

Angesichts des Tauwetters der vergangenen Tage hatte so mancher befürchtet, dass auch diese Partie ins Wasser fallen würde. Allerdings, so ein Vereinssprecher, präsentiert sich der nach der Pokalschlacht doch arg ramponierte Rasen in einem ordentlichen Zustand.

Sorgen macht den Essenern vielmehr ein positiver Corona-Test beim Gegner. Seit Montag befindet sich die komplette Lippstädter Mannschaft in Quarantäne. Da acht Gesundheitsämter der Region involviert sein sollen, wird sich wohl erst kurzfristig entscheiden, ob gespielt werden kann.

Natürlich ist der Tabellenzweite RWE gegen den Fünfzehnten aus Westfalen hoher Favorit und will den 14 Heimsieg in Folge ((inklusive DFB-Pokal) einfahren. Im Hinspiel feierten die Essener einen souveränen 3:0-Erfolg. Kapitän Marco Kehl-Gomez erzielte den Führungstreffer, Torjäger Simon Engelmann legte zweimal nach.