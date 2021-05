Werner Kik ist tot. Der langjährige Erst- und Zweitligaspieler von Rot-Weiss Essen starb bereits am 15. Mai im Alter von 82 Jahren. In zehn Spielzeiten an der Hafenstraße trug Kik 293 Mal das RWE-Trikot. 1966 und 1969 schaffte er mit den Essenern den Bundesliga-Aufstieg.

1960 kam Kik vom Hammer Amateurverein TuS Heessen zu RWE und feierte im Heimspiel gegen Preußen Münster sein Debüt in der damaligen Oberliga West an der Seite der 1955er Meisterspieler Fritz Herkenrath, Heinz Wewers und Penny Islacker. 1961 stiegen die Essener in die 2. Liga West ab, die ab 1963 in Regionalliga West umbenannt wurde. Dort wurden die Essener 1966 Vizemeister und schafften den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Obwohl der vom Außenstürmer zum Verteidiger umfunktionierte Kik die Zuverlässigkeit in Person war, stieg RWE nach einer Saison wieder ab, kehrte 1969 jedoch zurück in die Eliteliga. Nach dem Klassenerhalt 1970 beendete Werner Kik seine Karriere, war später jedoch bei Heimspielen Dauergast auf der Tribüne des Georg-Melches-Stadions.