So hatte es sich RWE-Vereinschef Marcus Uhlig gewünscht: Regionalligist Rot-Weiss Essen trifft im Viertelfinale des DFB-Pokals auf den Zweitligisten KSV Holstein Kiel. Diese Partie zog der Weltumsegler Boris Hermann am Sonntagabend in der ARD-Sportschau. Gespielt wird am 2. oder 3. März im Stadion Essen.

Nachdem die Rot-Weissen im Achtelfinale am Dienstagabend sensationell den Bundesligisten Bayer Leverkusen mit 2:1 nach Verlängerung besiegt hatten, wünschte sich Uhlig "einen schlagbaren Zweitligisten" fürs Viertelfinale. Trotz aller Vorfreude sind die Kieler allerdings Favorit, wie Trainer Christian Neidhart unmittelbar nach der Auslosung betonte. Und das nicht nur, weil die Norddeutschen in der zweiten Runde Titelverteidiger Bayern München nach Elfmeterschießen ausgeschaltet hatten. Allerdings waren die Essener auch gegen Arminia Bielefeld (1:0), Fortuna Düsseldorf (3:2) und Bayer Leverkusen (2:1) nur Außenseiter.