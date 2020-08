Die Zeichen stehen auf Neustart. Heute haben Verband und DFB die kommenden Pflichtspiele von Rot-Weiss Essen zeitgenau angesetzt.



Wie der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) mitteilte, trifft Rot-Weiss Essen am Samstag, 5. September, 14 Uhr, auf den SC Wiedenbrück. Der 2. Spieltag wurde für die Neidhart-Mannschaft auf Dienstag, 6.Oktober (19.30 Uhr) angesetzt.

Grund für den späten Termin ist das am Montag, 14. September, um 18.30 Uhr stattfindende DFB-Pokalspiel gegen Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld. Diese Spielansetzung im Essener Stadion teilte der Deutsche Fußball Bund (DFB) am heutigen Donnerstag (27. August) ebenfalls mit.