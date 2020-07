Spielbetrieb der kommenden Saison nimmt langsam Formen an: Am heutigen Donnerstag fanden gleich zwei Videokonferenzen statt. Sokamen zunächst die Vereine der Regionalliga West und die Vertreter des

Westdeutschen Fußballverbandes (WDFV) zusammen, anschließend

tauschten sich der Fußballverband Niederrhein (FVN) und die HalbfinalTeilnehmer des Niederrheinpokals der Saison 2019/2020 aus.



Dabei wurde sich darauf verständigt, die Regionalliga-Saison 2020/2021als reguläre Spielzeit mit Hin- und Rückserie in 42 Spieltagen zu

bestreiten. Das 22-köpfige Teilnehmerfeld besteht neben den Teilnehmern

der abgebrochenen Saison aus den Oberliga-Aufsteigern SV Straelen, FC

Wegberg-Beeck, SC Wiedenbrück und Rot Weiss Ahlen sowie ausPreußen Münster als Absteiger aus der 3. Liga. Der SC Verl wird in der

kommenden Spielzeit hingegen eine Liga höher an den Start gehen.

Halbfinale im Niederrheinpokal noch im August

Starten soll die neue Saison Anfang September, der 42. und letzteSpieltag ist für Anfang Juni 2021 avisiert. Der exakte Spielplan wird Mitte

Juli erscheinen. Ob und unter welchen Bedingungen bereits zum

Saisonbeginn Zuschauer (teil-)zugelassen werden können, werden die

teilnehmenden Vereine in enger Abstimmung mit dem WDFV und den

lokalen Gesundheitsbehörden erarbeiten.

Neben diesen ersten Bestimmungen für die Regionalliga gibt es darüberhinaus bereits feste Termine für die noch ausstehenden Halbfinal- und

Finalspiele im Niederrheinpokal. Die Teilnehmer TVD Velbert, 1. FC Kleve,

1. FC Bocholt und Rot-Weiss Essen einigten sich mit dem FVN auf den

18. August 2020 als Spieltermin für die zwei Halbfinals, das Endspiel sollebenfalls noch im August 2020 über die Bühne gehen.

Zuschauerteilzulassung noch nicht möglich

Nach aktuellerPandemie-Verordnungslage ist eine Zuschauer-(Teil-)Zulassung für

besagte Pokalspiele leider nicht möglich.

„Wir kommen langsam weiter, vor allem der feste Halbfinaltermin im Pokal

hilft uns in unseren Planungen der Vorbereitung enorm. In der Liga

werden 42 Spiele natürlich für alle hart, stellen aber auch eine zusätzliche

Einnahme-Chance dar. Dennoch sind immer noch viele Plan-Parameter

für die neue Saison unklar, wir hoffen aber, Anfang August unseren

Dauerkarten-Inhabern sowie Partnern und Sponsoren Angebote machenzu können.

Zudem werden wir gemeinsam mit dem Stadionbetreiber und denBehörden in Essen daran arbeiten, ein innovatives Konzept zu erarbeiten,

um eine Teilzulassung von Zuschauern zu Saisonbeginn zu ermöglichen –

natürlich immer in Abhängigkeit der bundesweiten, politischen Vorgaben“,

so Vorstand Marcus Uhlig