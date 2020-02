Bei Frauenfußball-Bundesligist SGS Essen gibt es Positives zu vermelden: Mit Nicole Anyomi, Stina Johannes, Cristina Lange und Lena Oberdorf waren gleich vier Spielerinnen zum U20-Lehrgang des DFB in die Sportschule Kaiserau eingeladen.

Johannes war bislang 18 Mal in den verschiedenen DFB-Jugendauswahlmannschaften im Einsatz. Anyomi und Oberdorf sind ebenfalls fester Bestandteil der DFB-Nationalteams. Erstmalig bekam auch Lange eine Einladung. Damit erhielt nun auch die 19-Jährige die Gelegenheit, sich für weitere Aufgaben im Nationaltrikot zu empfehlen.

Ebenfalls ein Grund zur Freude ist die Vertragsverlängerung von Spielerin Kerstin Nesse. Sie wird dem Verein bis zum 30. Juni 2022 erhalten bleiben. „Essen ist meine neue Heimat geworden. Ich fühle mich hier sehr wohl und möchte weiterhin dazu beitragen, dass wir sportlich erfolgreich sind", begründet Nesse ihre Entscheidung. Die gebürtige Lemgoerin spielt seit 2015 an der Ardelhütte und hat bereits 42 Bundesliga-Spiele bestritten. „Kiki ist ein Teamplayer, die bei jedem Training an ihre Grenzen geht und sich immer in den Dienst der Mannschaft stellt", lobt SGS-Trainer Markus Högner seine Spielerin.