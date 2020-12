In diesem Jahr ist an Weihnachten alles anders. In Zeiten von Kontaktbeschränkungen verbringen wir die Feiertage im ganz kleinen Kreis – virtuelle Geschenke stehen also hoch im Kurs. Fiverr, Online-Marktplatz für digitale Dienstleistungen, hat Ideen für digitale, persönliche und nachhaltige Geschenke gesammelt.

Einen eigenen Song verschenken

Denkt euch persönliche Lyrics für euren Liebsten oder eure Liebste aus und lasst sie von einem Profi-Musiker einsingen. Von Rap bis Ukulele – was den Musikstyle anbelangt, sind euch keine Grenzen gesetzt.

Ein Dating-Profil anlegen lassen

In eurer Familie gibt es einen Langzeitsingle? Schenkt doch eine Mitgliedschaft in einem Online-Datingportal und lasst das Profil am besten direkt von einem Flirt-Profi erstellen.

Verschenkt ein Game-Coaching

Für die absoluten Gaming-Nerds in der Familie gibt es kein schöneres Geschenk als eine private Coaching-Session durch einen Gaming-Pro. Hier lernt er oder sie alle geheimen Tricks und kann seine Skills verbessern.

Online-Musikunterricht verschenken

Ihr sucht ein außergewöhnliches Geschenk für jemanden mit musikalischem Talent? Online-Kurse machen es möglich mit Musiklehrern aus dem Ausland in Kontakt zu kommen. Mit einem Jazz-Saxophonisten aus New Orleans oder einer Gesangslehrerin aus New York wird eine Musikstunde zur einmaligen Erfahrung.

Sportliche Vorsätze fürs neue Jahr

Verschenkt eine Beratung mit einem Personal Trainer für das perfekte Home-Workout oder die Erstellung eines individuellen Ernährungsplans. Gerade jetzt gibt es nichts Wichtigeres, als dass wir unseren Körper und unser Immunsystem stärken.

Eine Styling-Beratung verschenken

Nach dem Alptraum-Jahr 2020 möchten wir wenigstens gut gestylt ins neue Jahr starten. Das perfekte Geschenk für jede/n Fashionista? Eine professionelle Online-Fashion-Beratung mit einem persönlichen Stylisten.

Ein Portrait im Comic-Stil zeichnen lassen

Den besten Freund, die Schwester oder die Eltern einfach zeichnen lassen. Für den persönlichen Touch kreieren Online-Illustratoren das Portrait mitsamt dem Lieblingssofa, in der heimischen Küche, mit einem witzigen Accessoire oder gemeinsam mit dem Haustier.

Den Familien-Stammbaum anfertigen lassen

Ein tolles Geschenk für die ganze Familie ist euer persönlicher Stammbaum. Ob in digitaler Form oder schön gestaltet, gedruckt und gerahmt – ein Stammbaum ist eine ganz besondere Erinnerung. Online bieten Ahnenforscher ihre Services an.

Kinderbuch über die eigenen Kuscheltiere

Kinder lieben ihre Kuscheltiere und erwecken sie oft in der eigenen Phantasie zu Helden. Ob ihr die Tiere auf eine Reise schickt oder sie etwas aushecken lasst – denkt euch eine Geschichte aus, die Kids werden sie lieben. Online könnt ihr die Story natürlich auch von einem Profi schreiben und ansprechend illustrieren lassen.

Last Christmas Video-Throwback

Habt ihr noch witzige alte Fotos und Videos von den Festtagen aus eurer Kindheit? Die Aufnahmen könnt ihr als Best-Of der letzten Jahre/Jahrzehnte zusammenschneiden und mit passender Musik unterlegen lassen. Sicherlich freuen sich alle über den kreativen und emotionalen Rückblick.