Die Auswärtsfahrt nach Stralsund hat sich für die Volleyballerinnen des VC Allbau Essen gelohnt: Mit einem 3:0-Sieg gegen die Wildcats kehrt der Zweitligist ins Ruhrgebiet zurück.

Dominant im Aufschlag, sicher in der Annahme und am Netz überlegen - so sicherte sich der VC Allbau Essen drei Punkte beim Vorjahres-Meister. Dabei lief das Spiel in allen drei Sätzen beinahe gleich ab: Bis zur ersten technischen Auszeit waren beide Mannschaften in allen Durchgängen in etwa gleich auf, ehe sich die Essenerinnen kämpferisch und spielfreudig absetzten. In Folge spielten sich die Pottperlen zehn Satzbälle im ersten Satz, neun Satzbälle im zweiten Durchgang und sieben Satzbälle im dritten Satz heraus. Hoch verdient verließ der VC Allbau Essen das Feld als deutlicher Sieger.

Vierter Tabellenplatz gefestigt

Zum zweiten Mal in dieser Saison wurde Zuspielerin Lara Drölle mit der goldenen MVP-Auszeichnung geehrt. Die 22-Jährige, die ihre erste goldene MVP-Auszeichnung Mitte September in Emlichheim erhielt, führte ihre Mannschaft souverän durch die Partie.

Mit dem Auswärts-Erfolg festigen die Essener Volleyballerinnen vorerst den vierten Tabellenplatz. Für den VC Allbau war es der neunte Sieg im zwölften Spiel. Nach einem hervorragenden Saisonstart und einem kleinen Durchhänger zum Jahresende, war der Start in das neue Jahr erfolgreich.

Diese Woche noch drei Partien

Für die Pottperlen geht es bereits am kommenden Mittwoch um 20 Uhr weiter. Dann steht das Nachholspiel gegen Ligaprimus TSV Bayer 04 Leverkusen auf dem Programm. Am Wochenende wartet der Doppelheimspieltag auf die Mannschaft von Trainer Marcel Werzinger. Samstag um 19 Uhr geht es gegen VCO Berlin und Sonntag um 16 Uhr ist DSHS SnowTrex Köln zu Gast in der Sporthalle Bergeborbeck.