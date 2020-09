Mustafa Mert und das Helferteam für die inzwischen dritte "Cig Köfte-Aktion" stehen in den Startlöchern. Das Mitglied des Vereins "Viertelimpuls e.V." hat sich einiges vorgenommen. Im Bürgerzentrum Kon-Takt am Katernberger Markt 4 möchte er gemeinsam mit seinen Mitstreitern 500 Portionen von Mustis legendärer Cig Köfte zubereiten und verkaufen.



Ganz frisch und unter Einhaltung der nötigen Hygienebestimmungen. Die vegetarische Spezialität wird am Freitag, 4. September, im Kon-Takt zu bekommen sein. Los geht es ab 11 Uhr. Ende ist spätestens um 20 Uhr.

Erlös der Aktion wird komplett gespendet

Alles, was notwendig ist zur Herstellung der pikanten Speise steht bereits in der Küche. "Wir werden alle Hände voll zu tun bekommen", ist sich Mustafa Mert sicher. Aber der Schonnebecker und seine Mitstreiter wissen, wofür sie sich engagieren. Der Erlös der Verkaufsaktion wird komplett gespendet. 50 Prozent werden diesmal an das Hilfswerk "Aktion Deutschland hilft" für Menschen in Beirut gehen. Die restlichen 50 Prozent bleiben in Essen. "Das Geld geht an die lokale Organisation 'Essen packt an'."

Vorbestellungen sind nicht möglich

Die Portionen werden übrigens gegen einen Spendenbeitrag von mindestens 15 Euro abgegeben. Eine Vorbestellung ist nicht möglich. Der Verkauf läuft solange der Vorrat reicht. Vor Ort ist ausschließlich Barzahlung möglich.