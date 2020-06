Cigköfte: Schon bei dem Gedanken an den pikanten Snack auf Bulgurbasis läuft den Freunden von Mustafa Mert das Wasser im Munde zusammen. Kein Wunder, dass sie nur allzu gerne zugriffen, als der Schonnebecker ihnen eine oder gleich mehrere Portionen der veganen Köstlichkeit per Whatsapp-Nachricht anbot.

von Christa Herlinger

Gemeinsam mit Ehefrau Serife hat der Elektriker, der im Nachbarstadtteil Katernberg zweimal in der Woche im Projekt Mobility unterwegs ist und sich im Kon-Takt zudem als Leiter einer Mädchengruppe und eines Männerkochkurses ehrenamtlich einbringt, Zwiebeln geschnibbelt, Knoblauch gepresst und für seine ganz besondere Köfte-Variation seine "geheime" Gewürzrezeptur zum Einsatz gebracht. "Wir wollten 40 Portionen anbieten, der Erlös des Ganzen sollte, das hab ich allen Kontakten auch mitgeteilt, an die Aktion Deutschland Hilft gehen", verriet Mert.

80 Bestellungen schon beim ersten Mal

Die Idee kam den Schonnebeckern während des Corona-Lockdowns. "In unserem Land waren viele Leute in Kurzarbeit, viele Selbständige konnten nur dank der Soforthilfen überleben. Aber es gibt auf der Welt Menschen, denen geht es noch viel schlechter. Für sie wollten wir etwas tun." Bei "etwas" ist es nicht geblieben. Schon bei der ersten Cigköfte-Aktion gingen bei den Merts Bestellungen für 80 Portionen ein.

Freunde kamen zur Verstärkung

Und Mustafa Mert legte gleich noch einmal nach. Einige Woche später. Zwei Tage lang wurde in der Küche an der Hallostraße gearbeitet. Diesmal mit Verstärkung: Laura Schöler, Clara Gsella und Nina, eine weitere Freundin der Familie, waren bei der zweiten Aktion zur Unterstützung dabei. "Wir haben an den beiden Tagen sicherlich 20 Stunden geschnibbelt, verpackt und an die Abholer ausgegeben", erinnert sich Laura Schöler. Doch der Aufwand hat sich gelohnt. 180 Portionen des Snacks - in einer wirklich scharfen und in einer eher für den mitteleuropäisch geprägten Gaumen angerichteten Version - gingen über die sprichwörtliche "Ladentheke". 78 Kilogramm Cigköfte erbrachten den stolzen Erlös von 2.570 Euro für die Aktion Deutschland Hilft.

Private Spenden in solcher Höhe sind Ausnahme

Tanja Rehrich von der Hilfsorganisation mit Sitz in Bonn war persönlich nach Essen gekommen, um Mustafa Mert und seine Freunde kennenzulernen. "Private Spenden in einer solchen Höhe sind schon eher die Ausnahme", so die Mitarbeiterin des Bonner Aktionsbüros. Dass das Geld bei einem Deutschland-Hilft-Projekt im Jemen gut angelegt sein wird, da ist sie sicher. "Die Krise im Jemen ist eine vergessene Krise, da ist Hilfe dringend notwendig."

Im September soll es weitergehen - dann im Kon-Takt

Mustafa Mert schmiedet indes schon wieder neue Pläne. Im September will er wieder die Schürze umbinden. "Dann allerdings wollen wir die Aktion auch über Facebook bewerben, um noch mehr Menschen zu erreichen." Dafür reichen die Kapazitäten der privaten Küche dann nicht mehr aus. Aber der Hobbykoch hat auch hier schon eine Lösung gefunden. "Im Kon-Takt haben wir genug Platz, auch unter den geltenden Hygienebedingungen."