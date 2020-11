Zu den Institutionen der evangelischen Kirchengemeinde Borbeck-Vogelheim gehört der Weltladen an der Klopstockstraße. Hier gibt es Schmuck, Geschenke, Backwaren, Tees, Schokoladen, Kerzen, Handtaschen, kurz, alles was die Seele im Advent und gerade auch in Zeiten der Pandemie wärmen kann.

Rund 25 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen betreiben das Geschäft, das die Kunden nicht nur in Borbeck und Vogelheim mit schönen Dingen aus fairem Handel und nachhaltiger Produktion versorgt. Wer sich mit Weihnachtsgeschenken eindecken möchte, ist im Laden herzlich willkommen. Auch sehr willkommen sind Menschen, die im Weltladen aktiv mitmachen und sich einbringen möchten beim Handel mit Waren, die unter fairen Bedingungen, ohne Ausbeutung, Sklaverei und Kinderarbeit hergestellt wurden.

Zum Hören: Der BoVo-Podcast

Unter www.gemeinde-podcast.de ist ein Gespräch mit Sigrun Böke und Christa Bukes vom Weltladen der Kirchengemeinde Essen-Borbeck-Vogelheim abrufbar. Das Interview führte Sönke Willms-Heyng.