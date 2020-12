Der neue Ausgabe des Gault Millau, neben dem Guide Michelin wohl der renommierteste Restaurantführer, ist in dieser Woche erschienen. Die beiden Essener Sternerestaurants "Hannappel" aus Horst und "Schote" aus Rüttenscheid wurden jeweils mit 16 Punkten bewertet. Beim "Laurushaus" auf Schloss Hugenpoet, das vor zwölf Monaten ebenfalls 16 Punkte erhalten hatte, wurde die Bewertung ausgesetzt.

Seit dem ersten Corona bedingten Lockdown im Frühjahr ist das "Laurushaus" in Kettwig geschlossen. Vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass Sterneköchin Erika Bergheim ihren Vertrag zum 28. Februar 2021 gekündigt hat.

Knut Hannappel und sein Küchenchef Tobias Weyers, die am 2. März erstmals mit einem Michelin-Stern belohnt wurden, bieten unterdessen im "Hannappel" unter dem Motto "kulinarik2go" Speisen zum Abholen an. Fernsehkoch Nelson Müller von der "Schote" hat für die Advents- und Weihnachtszeit Menügenussboxen im Angebot.

Nur noch unter der Rubrik "Empfehlungen" laufen im neuen Gault Millau das "La Grappa" am Essener Hauptbahnhof und die Rüttenscheider "Rotisserie du Sommelier". Beide waren in der Vergangenheit mit 16 bzw. 15 Punkten notiert worden. In der Region am höchsten bewertet wurden das "Palmgarden in Dortmund sowie das "Haus Stemberg" in Velbert-Neviges (jeweils 17 Punkte).