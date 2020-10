Ein nettes Lächeln für die Kamera – bei dieser Veranstaltung wird es NRW-Schulministerin Gebauer nicht schwergefallen sein, gute Miene zu machen: Denn zur online-Ehrung der 125 MINT-freundlichen Schulen in Nordrein-Westfalen gab es keine schwierigen Entscheidungen, nur Wertschätzung für das Engagement aller Beteiligten.



Für das Gymnasium Borbeck war es bereits die zweite Auszeichnung, die im Jahre 2016 erfolgte Akkreditierung für Schulen mit naturwissenschaftlich-mathematischem Impetus wurde nunmehr um drei weitere Jahre verlängert. Dass zusätzlich zu den drei bestehenden Informatik-Räumen ein weiterer für die Dépendance in Planung ist, erweitert dann auch die Möglichkeiten für MINT-AG's und die beliebten Robotics-Kurse. So hatte MINT-Koordinator Ertan Fidan in seinem mehrseitigen Bewerbungsschreiben auch besonders das Profil der MINT-Klassen, die naturwissenschaftlichen extra-Stunden und die rege Wettbewerbsteilnahme seiner Schule hervorgehoben: Ob freestyle physics oder Matheolympiade – die Wissenschaft ist am Gymnasium Borbeck stets en vogue, gerade in Pandemiezeiten.

MINT und Bilingualität als sich ergänzendes Duo



Das findet auch die Fachschaft Englisch, die mit dem bilingualen Bildungsgang ebenfalls ein attraktives Angebot macht, das auch naturwissenschaftlich interessierte Schülerinnen und Schüler gern wahrnehmen: Denn die Schülerinnen und Schüler lernen die Wissenschaftssprache Englisch im bilingualen Zweig besonders nachhaltig und intensiv. „Die verschiedenen Spezialdisziplinen ergänzen einander“, kommentiert Schulleiter Lars Schnor die Profilbildung an dem Borbecker Gymnasium. „So profitieren auch die bilingualen Schülerinnen und Schüler von unserem Informatik-Unterricht ab Klasse sechs, während die Kinder der MINT-Klassen andererseits beliebte Kurse wie Business English wählen können. MINT und Bilingualität bilden an unserer Schule also ein perfektes Duo.“