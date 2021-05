Nach vier Wochen Schmuddelwetter hat der Mai am Ende doch noch die Kurve gekriegt. Sehr zur Freude der Gastronomen, die angesichts stabiler Inzidenzwerte zumindest in den Außenbereichen wieder Gäste begrüßen dürfen. Auch die Dampfe in Essen-Borbeck ist startklar. Bei strahlend blauem Himmel und sommerlichen Temperaturen wird am heutigen Montag ab 16 Uhr an der Heinrich-Brauns-Straße die Biergartensaison eröffnet. Bis Freitag ist die Terrasse vor dem Brauhaus täglich ab 16 Uhr, am Samstag ab 15 Uhr sowie am Sonntag ab 12 Uhr geöffnet.