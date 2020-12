Deutschlands bester Brauer-Auszubildende arbeitet in der Privatbrauerei Jacob Stauder in Altenessen. Im Frühsommer hatte Marc Tintel bei den IHK-Abschlussprüfungen mit einem Notendurchschnitt von 1,0 den Titel als bester Azubi von NRW geholt. Nun zeichnete der Deutsche Industrie- und Handelskammertag den 32-Jährigen als Bundesbesten 2020 aus. „Damit habe ich beim besten Willen nicht gerechnet. Aber es macht mich natürlich unfassbar stolz“, freute sich Marc Tintel.

Eigentlich hätte Dr. Eric Schweitzer, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, die Bundesbesten aller Gewerke im Rahmen einer offiziellen Feierstunde in Berlin geehrt. Corona bedingt musste der große Festakt allerdings ausfallen. So fanden die IHK-Urkunden per Post den Weg ins Ruhrgebiet.

Für einen kleine Feier sorgte allerdings die eigene Brauerei. Die Brauereichefs Axel und Thomas Stauder gratulierten dem gebürtigen Schonnebecker zu dieser außergewöhnlichen Ehrung. „Den NRW-Titel haben unsere Azubis schon mehrfach gewonnen“, berichtet Axel Stauder. „Aber der Sieg auf Bundesebene ist auch für uns eine absolute Premiere. Aber es ist ein weiterer Beleg für die hohe Qualität der Ausbildung in unserem Unternehmen.“ Mittlerweile ist aus dem Azubi ein Geselle geworden. Zurzeit unterstützt Marc Tintel die Produktion im Gär-und Lagerkeller. „Das ist genau der Bereich, in dem ich schon immer arbeiten wollte“, sagt er.

Erfolgreicher Spätstarter

Auf dem akademischen Weg hatte es damit zunächst nicht geklappt. Zwar studierte er erfolgreich Biologie mit Schwerpunkt Mikrobiologie bzw. Lebensmitteltechnik, auf Jobangebote wartete er allerdings vergeblich. Über ein Praktikum landete er dann bei Stauder. Kurze Zeit später bekam er das Angebot, im Familienunternehmen eine Ausbildung zu machen. „Als fertiger Akademiker mit Ende 20 wieder in eine Ausbildung zu starten, ist sicher ungewöhnlich. Aber rückblickend habe ich alles richtig gemacht“, findet der Spätstarter. Auch Axel Stauder ist mehr als zufrieden: „Marc Tintel hat großes Potenzial. Wir sind froh, dass wir ihn langfristig an unsere Brauerei binden konnten.“