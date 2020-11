Die Jahreshauptversammlung der Sterbekasse Essen-Frintrop hat im großen Pfarrheim von St. Josef stattgefunden.

Auf der Tagesordnung stand ein Wahlmarathon, da mehrere Vorstandsämter und die Kassenprüfer neu gewählt werden mussten. Zu Beginn wurde Peter Neuß, der bisherige 2. Vorsitzende und frühere 1. Vorsitzende, verabschiedet. Er hatte bereits im Vorfeld angekündigt, auf eine erneute Kandidatur verzichten zu wollen.

Zur neuen 2. Vorsitzenden wählte die Versammlung Martha Wieczorek, die damit zum ersten Mal im Vorstand vertreten ist. In der fast 100-jährigen Geschichte der Sterbekasse Essen-Frintrop ist damit der Vorsitz erstmals ganz in weiblicher Hand. Für weitere vier Jahre im Amt bestätigt wurde die 1. Geschäftsführerin Elke Hörnemann. Bei den Schriftführern stand ein Wechsel an: Die bisherige 2. Schriftführerin Melissa Schwinning wurde zur neuen 1. Schriftführerin gewählt. Heiner Schwinning, der bereits seit 38 Jahren in verschiedenen Funktionen für die Sterbekasse tätig ist, kandidierte erfolgreich als ihr Stellvertreter. Wiedergewählt wurden die beiden bisherigen Kassenprüfer Heinz-Michael Bachem und Tim Peters.

Junge Menschen profitieren von einem frühen Abschluss einer Sterbegeldversicherung

Trotz der weiterhin schwierigen Situation auf den Finanzmärkten präsentierte die 1. Geschäftsführerin ein erfreuliches Ergebnis des abgelaufenen Geschäftsjahres. So konnte das Vermögen der Sterbekasse 2019 um 75.000 Euro auf fast 4,2 Millionen Euro gesteigert werden.

Weniger erfreulich entwickelten sich die Mitgliederzahlen im letzten Jahr. Die Zahl der Versicherten verringerte sich trotz einiger Neuaufnahmen von 4.141 auf 4.050 (mit mehr als 14.300 Versicherungen). Dieser Negativtrend, der schon seit einigen Jahren erkennbar ist, hängt zusammen mit dem demografischen Wandel und der abnehmenden gesellschaftlichen Bereitschaft, für den eigenen Todesfall vorzusorgen. Dabei profitieren vor allem junge Menschen bei einem frühen Abschluss einer Sterbegeldversicherung von günstigen Beiträgen.

Mitglied der Sterbekasse Essen-Frintrop kann man bis zum 70. Lebensjahr werden. Die Beitragszahlung endet mit Vollendung des 85. Lebensjahres. Eine Sterbegeldversicherung ist bis zu einem Höchstbetrag von 6.200 Euro möglich. Die Geschäftsstelle in der Schlenterstraße 6 bietet eine persönliche Beratung zu Leistungen und Angeboten nach vorheriger Terminabsprache unter 0201/1099965. Weitere Informationen sind auch im Internet unter www.sterbekasse-essen-frintrop.de oder per E-Mail an info@sterbekasse-essen-frintrop.de erhältlich.