Unachtsamkeit und nicht angepasste Geschwindigkeit könnten gestern Abend, Dienstag, 9. März, gegen 18.27 Uhr, zu dem Verkehrsunfall auf der Charlottenhofstraße geführt haben, bei dem sich ein Fahrzeug überschlug.

Kettwig. Eine 51-jährige Essenerin fuhr mit ihrem Hyundai über die abschüssige und feuchte Straße in Richtung Kettwig. In einer Linkskurve verlor sie die Gewalt über das Fahrzeug, prallte gegen eine Leitplanke und einen dahinter stehenden Baum. Auf dem Dach liegend kam der Wagen zum Stillstand. Glücklicherweise nicht schwerverletzt - so die Erkenntnisse der gestrigen Unfallaufnahme - konnte sich die Fahrerin alleine aus dem Fahrzeug befreien. Sanitäter, die als erste Rettungskräfte am Unfallort eintrafen, versorgten die verletzte Fahrerin, bevor sie sie ins Krankenhaus fuhren.

Das ermittelnde Unfallkommissariat wird jetzt den genauen Unfallhergang klären.