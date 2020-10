Neben den derzeitigen großen Ausstellungen der namhaften Künstler Keith Haring im Museum Folkwang oder Thomas Ruff im K20 (nicht zu vergessen auch den Romatiker Casper David Friedrich im Kunstpalast) lohnt sich ein Ausflug zur Langenfoundation auf dem Gelände der Ratketenstation Hombroich in Neuss.

Dort stellt zur Zeit Alicja Kwade unter dem Titel „Kausalkonsequenz“ Arbeiten basierend auf Konzepten von Raum, Zeit, Wissenschaft und Philosphie aus. So abstrakt dies nun klingt so wunderbar ist es durch die Ausstellung zu wandern und zu verweilen.

Es ist eine Ausstellung , die Spaß macht, die mit den Sinnen spielt.

Ein Verwirrspiel von optischen Täuschungen nimmt nicht nur das kunstbeflissene Auge in seinen Bann. Nicht zuletzt ist eine wunderbare Spielwiese für jeden Hobbyfotografen :-)

Ich würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen neugierig gemacht habe ;-)